Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 20,20 auf 18,40 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die zuletzt turbulenten Finanzmärkte dürften die Erträge der europäischen Großbanken im Privatkundengeschäft sowie bei Anleihen, Währungen und Rohstoffen im vierten Quartal geschmälert haben, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Insofern sollten die Europäer einen ähnlichen Ertragsrückgang im Investmentbanking verzeichnet haben wie ihre US-Wettbewerber. Seine "Top Picks" im Sektor bleiben BNP Paribas und Credit Suisse./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 00:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-01-21/12:54

ISIN: CH0244767585