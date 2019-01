Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Marco Bernegg von "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Square-Aktie (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) zu kaufen. Square habe am Donnerstag der letzten Woche eine neue kostenlose EC-Karte für Unternehmen veröffentlicht und stoße damit weiter in den Banking-Sektor vor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...