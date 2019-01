Wien (www.anleihencheck.de) - Die Monte dei Paschi (BMPS) berichtete in einer Presseaussendung, dass die EZB einen "graduellen" Aufbau der Coverage-Level für die notleidenden Kredite bis ins Jahr 2026 verlangt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Aufforderung der EZB sei gekommen, nachdem sie schon im Juli 2018 solche Maßnahmen angekündigt habe. Ebenso habe die Bank über das vorläufige Ergebnis des SREP-Reviews berichtet, der eine Gesamtkapital-Ratio von 11% vorsehe (unverändert gegenüber 2018). Ebenso sei die BMPS mit der Emission einer Tier 2 Anleihe (EUR 700 Mio.) säumig, die ebenso von der EZB bis Ende 2018 verlangt worden sei. Aufgrund der Marktbedingungen sei die Emission allerdings für die Bank nicht zu bewerkstelligen gewesen. Der ausstehende Tier 2 Bond (Monte 5,375% 2028) habe nach diesen Nachrichten stark nachgegeben und am 16. Januar bei rund 44% von Par notiert. (News vom 17.01.2019) (21.01.2019/alc/n/a) ...

