Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Post von 42 auf 45 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Nach einigen Gewinnwarnungen im europäischen Post-Segment 2018 dürften die Margen der Sektorunternehmen wieder anziehen, schrieb Analyst Matija Gergolet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Vor allem die Deutsche Post dürfte 2019 zu einem starken Gewinnwachstum zurückkehren./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 05:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005552004