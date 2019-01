FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Kursfeuerwerk am Freitag geht es an den Börsen in Europa am Montag ein paar Punkte nach unten. Die noch junge Berichtssaison hat mit einer Warnung von Henkel einen Dämpfer erhalten, was zwar der Aktie stark zusetzt, in der Breite aber nicht belastet.

Spannend dürfte es am Nachmittag werden, wenn Premierministerin Theresa May ihren "Plan B" vorlegt für den Brexit. Keine Impulse wird es von der Wall Street geben, denn in den USA bleiben die Börsen wegen des Martin-Luther-King-Feiertags geschlossen.

Der DAX verliert zum Mittag 0,4 Prozent auf 11.156 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt 0,3 Prozent nach auf 3.126 Zähler. Charttechnisch ist der DAX laut Marktexperten mit dem Überwinden des Widerstandsbereichs zwischen 11.000 und 11.060 Punkten in die ehemalige Handelsspanne zwischen 11.000 und 11.700 zurückgekehrt.

Weiter nach unten geht es angesichts der zuletzt deutlich aufgehellten Stimmung mit dem Goldpreis. Mit einem Minus von 3 Dollar auf 1.278 ist die Feinunze so billig wie zuletzt Ende Dezember. Am Rentenmarkt steigen die Kurse leicht, die Renditen geben also tendenziell etwas nach.

"Plan B" wohl nicht viel anders als "Plan A"

Das Hauptinteresse am Markt ist nach London gerichtet und dem sogenannten Plan B. May plant einem Zeitungsbericht zufolge einen bilateralen Vertrag mit Irland, um die umstrittene Grenzfrage zu klären. Ansonsten dürfte der Plan dem Entwurf ähneln, der vergangene Woche im Parlament abgeschmettert wurde. "Sie (May) hat einen sehr bescheidenen Beginn bei den Konsultationen anderer Parteien gemacht, aber es wäre lächerlich zu erwarten, dass sie so schnell eine vollwertige Alternative zu ihrem ausgehandelten Brexit-Deal hat", sagt Brian Hilliard von Societe Generale (SocGen). Er rechnet eher mit einer Art "Arbeitsplan".

Stratege Paul Donovan von der UBS ist skeptisch: In diesem "endlosen und langweiligen Trennungsprozess" werde der neue Plan sehr wahrscheinlich aussehen wie der alte. Ähnlich sieht es die Societe Generale. Und die Commerzbank unterstreicht, das britische Pfund halte lediglich weitgehend sein Niveau, weil der Markt mit einem Aufschub des Austrittstermin rechne. Aktuell kostet der Euro mit 0,8833 Pfund etwa so viel wie am späten Freitag. Im frühen Tief war es da noch für 08770 zu haben gewesen.

Keine Belastung geht von den BIP-Zahlen 2018 aus China aus. Die chinesische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr wie erwartet um 6,6 Prozent gewachsen. Es war das schwächste Wachstum seit 28 Jahren.

Henkel hart abgestraft

Der Konsumgüterhersteller Henkel hat im abgelaufenen Jahr bei wichtigen Kennzahlen den unteren Rand der eigenen Prognose nur knapp erreicht oder verfehlt. Zudem kündigte Henkel hohe Investitionen an. Laut den Analysten von Jefferies steht dem 2019er Umsatzwachstumsausblick von Henkel von 2 bis 4 Prozent eine Konsensschätzung von 2,8 Prozent gegenüber, bei der bereinigten Marge des operativen Gewinne von 16 bis 17 Prozent eine bisherige Konsensprognose von 18 Prozent. Viele Investoren seien hier auf dem falschen Fuß erwischt, heißt es im Handel. Die Aktie verliert knapp 9 Prozent.

Deutsche Telekom fallen um 2,3 Prozent nachdem Berenberg die Aktie zum Vekauf gestellt hat. Die Aktie habe ein unattraktives Chance-Risiko-Verhältnis, weil sie von vielen Investoren nur als vermeintlich sicherer Hafen gehalten worden sei. Unternehmerisch sei bereits eine fast optimale Entwicklung der US-Tochter schon eingepreist.

Um 2,3 Prozent auf 41,08 Euro nach oben geht es für Scout24. Der Betreiber von Online-Plattformen hat ein Übernahmegebot erhalten. Den vorgeschlagene Angebotspreis von 43,50 Euro je Aktie bezeichnet Scout24 jedoch als "unangemessen" und hat ihn abgelehnt.

Wirecard liegen im DAX weiter auf Erholungskurs. Die Aktie gewinnt 2,1 Prozent und markiert den höchsten Stand seit Mitte November. Das Unternehmen spricht von einem starken vierten Quartal und einem guten Jahresstart. Den Ausblick hat Unternehmenschef Markus Braun am Rande einer Digital-Konferenz bestätigt.

Evotec Sieger im TecDAX

Im TecDAX klettern Evotec um weitere gut 4 Prozent auf ein Sechswochenhoch von 20,52 Euro. "Nach der Konsolidierung in der vergangenen Woche probt die Aktie nun den Ausbruch", sagt ein Marktteilnehmer. Ähnliches halten Marktteilnehmer bei Puma für möglich. Die Aktie könnte aus technischer Sicht eine Bodenbildung abschließen, heißt es. Voraussetzung wäre ein nachhaltiger Anstieg über das Augusthoch bei 481 Euro. Aktuell steigt der Kurs um 2,2 Prozent auf 482,50 Euro.

Nachdem Goldman Sachs Brenntag auf "Buy" erhöht hat, legt der Kurs um 1,2 Prozent zu. Bei Fraport geht es sogar 3 Prozent höher nach der Hochstufung auf Neutral.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.126,16 -0,28 -8,76 4,16 Stoxx-50 2.876,82 -0,27 -7,85 4,23 DAX 11.158,97 -0,42 -46,57 5,68 MDAX 23.301,40 0,54 126,29 7,94 TecDAX 2.589,79 0,38 9,90 5,70 SDAX 10.363,40 0,19 19,97 8,98 FTSE 6.977,97 0,14 9,64 3,57 CAC 4.867,96 -0,16 -7,97 2,90 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,25 -0,01 0,01 US-Zehnjahresrendite 2,78 0,00 0,10 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Fr, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1370 +0,04% 1,1384 1,1357 -0,8% EUR/JPY 124,60 -0,10% 124,70 124,58 -0,9% EUR/CHF 1,1343 +0,28% 1,1328 1,1311 +0,8% EUR/GBP 0,8833 +0,05% 0,8841 0,8809 -1,9% USD/JPY 109,59 -0,14% 109,54 109,68 -0,1% GBP/USD 1,2872 -0,02% 1,2877 1,2895 +0,9% Bitcoin BTC/USD 3.547,55 +0,10% 3.527,75 3.613,75 -4,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,61 53,80 -0,4% -0,19 +18,1% Brent/ICE 62,52 62,70 -0,3% -0,18 +15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.278,48 1.281,65 -0,2% -3,18 -0,3% Silber (Spot) 15,24 15,33 -0,6% -0,10 -1,7% Platin (Spot) 797,73 800,50 -0,3% -2,77 +0,2% Kupfer-Future 2,69 2,72 -1,1% -0,03 +2,2%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2019 06:54 ET (11:54 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.