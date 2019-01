BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wird am Mittwoch zu einer Reise in die USA aufbrechen und dort Termine mit der US-Regierung und bei den Vereinten Nationen (UN) wahrnehmen. Das kündigte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Es sei erste Reise des Bundesaußenministers zu den UN seit Beginn der deutschen Mitgliedschaft im Sicherheitsrat zu Jahresbeginn.

"Damit wollen wir ein Zeichen setzen, dass Deutschland sich aktiv bei der Lösung von Krisen einsetzen will, und die Aufmerksamkeit des Rates auf Krisen lenken, deren Lösung nur gemeinsam gelingen kann, zum Beispiel der Klimawandel", sagte der Sprecher. Am Mittwoch will Maas ihm zufolge in Washington politische Gespräche unter anderem mit US-Außenminister Mike Pompeo führen. Dabei werde es um den INF-Vertrag über nukleare Abrüstung und um andere internationale Themen wie die Lage in Syrien gehen.

Am Donnerstag werde Maas dann Termine bei den UN wahrnehmen, die sich mit zwei der Schwerpunkte der deutschen Sicherheitsratsmitgliedschaft befassen, einerseits mit dem Themenbereich Klima und Sicherheit und andererseits mit dem Komplex Frauen, Frieden und Sicherheit. Der deutsche Außenminister wird den Angaben zufolge an einer Debatte des Sicherheitsrates teilnehmen und hat zudem mehrere bilaterale Treffen. Deutschland ist seit Anfang des Jahres für zwei Jahre nichtständiges Mitglied in dem Weltsicherheitsrat.

January 21, 2019

