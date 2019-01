Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Gedenktages für Martin Luther King geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.03 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.661,40 -0,38% +6,24% Euro-Stoxx-50 3.127,53 -0,24% +4,20% Stoxx-50 2.878,01 -0,23% +4,27% DAX 11.161,14 -0,40% +5,70% FTSE 6.980,19 +0,17% +3,57% CAC 4.871,15 -0,10% +2,97% Nikkei-225 20.719,33 +0,26% +3,52% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,25 +19

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,73 53,80 -0,1% -0,07 +18,3% Brent/ICE 62,48 62,70 -0,4% -0,22 +15,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.278,76 1.281,65 -0,2% -2,89 -0,3% Silber (Spot) 15,24 15,33 -0,6% -0,09 -1,6% Platin (Spot) 798,21 800,50 -0,3% -2,29 +0,2% Kupfer-Future 2,69 2,72 -1,1% -0,03 +2,2%

Die Ölpreise treten nach dem kräftigen Anstieg vom Freitag mehr oder weniger auf der Stelle, gebremst vom schwächeren chinesischen Wirtschaftswachstum. Wichtig sei, dass der Brentpreis die Marke von 62 Dollar je Barrel verteidige, sagt Geordie Wilkes, Analyst bei Sucden Financial. Das würde die Aufwärtsbewegung untermauern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:30 AU/BHP Billiton Group plc, Produktionsbericht 1H, Melbourne

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Nach dem Kursfeuerwerk am Freitag geht es an den Börsen in Europa am Montag ein paar Punkte nach unten. Die noch junge Berichtssaison hat mit einer Warnung von Henkel einen Dämpfer erhalten, was zwar der Aktie stark zusetzt mit einem Minus von rund 9 Prozent, in der Breite aber nicht belastet. Spannend dürfte es am Nachmittag werden, wenn Premierministerin Theresa May ihren "Plan B" vorlegt für den Brexit. Keine Impulse wird es von der Wall Street geben, denn in den USA bleiben die Börsen wegen des Martin-Luther-King-Feiertags geschlossen. Deutsche Telekom fallen um 2,3 Prozent nachdem Berenberg die Aktie zum Vekauf gestellt hat. Die Aktie habe ein unattraktives Chance-Risiko-Verhältnis, weil sie von vielen Investoren nur als vermeintlich sicherer Hafen gehalten worden sei. Um 2,3 Prozent auf 41,08 Euro nach oben geht es für Scout24. Der Betreiber von Online-Plattformen hat ein Übernahmegebot erhalten. Den vorgeschlagene Angebotspreis von 43,50 Euro je Aktie bezeichnet Scout24 jedoch als "unangemessen" und hat ihn abgelehnt. Wirecard liegen im DAX weiter auf Erholungskurs. Die Aktie gewinnt 2,1 Prozent und markiert den höchsten Stand seit Mitte November. Das Unternehmen spricht von einem starken vierten Quartal und einem guten Jahresstart. Den Ausblick hat Unternehmenschef Markus Braun am Rande einer Digital-Konferenz bestätigt.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 8:17 Fr, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1371 +0,05% 1,1384 1,1357 -0,8% EUR/JPY 124,62 -0,09% 124,70 124,58 -0,9% EUR/CHF 1,1344 +0,29% 1,1328 1,1311 +0,8% EUR/GBP 0,8832 +0,03% 0,8841 0,8809 -1,9% USD/JPY 109,62 -0,12% 109,54 109,68 -0,0% GBP/USD 1,2874 -0,01% 1,2877 1,2895 +0,9% Bitcoin BTC/USD 3.546,05 +0,06% 3.527,75 3.613,75 -4,7%

Vor der Rede der britischen Premierministerin Theresa May, in der diese am Montagnachmittag im Unterhaus ihren Plan B für den Brexit darlegen wird, gibt das Pfund zu Euro und Dollar leicht nach. Nach Meinung der ING-Analysten wird die Rede das Pfund nicht nach oben treiben. Medienberichte legten nahe, dass kaum Fortschritte verzeichnet worden seien. Auch die Commerzbank erwartet nicht viel Neues. Die Unsicherheit dürfte aber andauern, weil Irland auf dem "Backstop" beharre und die EU diesbezüglich wohl keine Kompromisse eingehen werde.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Etwas fester - An den Börsen in Ostasien und Australien haben zu Beginn der neuen Woche die positiven Vorzeichen überwogen. Die jüngsten Entspannungssignale im Handelsstreit China-USA stützten die Kurse. Auch den eher schwachen Daten zum chinesischen Bruttoinlandsprodukt vermochten die Anleger etwas Positives abzugewinnen, lassen sie doch vermuten, dass China der heimischen Wirtschaft unter die Arme greifen wird. Unter den Einzelwerten stiegen Fosun Tourism in Hongkong um gut 7 Prozent. Der Besitzer der Club-Med-Resorts ist nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Gesucht waren ferner Aktien von Brauereien und Spirituosenherstellern, was Beobachter mit den anstehenden Feiertagen zum chinesischen Neujahrsfest begründeten. Tsingtao Brewery gewannen in Schanghai 1,6 Prozent. In der ganzen Region waren Aktien der Energiebranche gesucht. Sie profitierten vom kräftigen Anstieg der Ölpreise am Freitag. CNOOC legten in Hongkong um 1,4 Prozent zu und Inpex in Tokio um 3,9 Prozent. Oil Search verbuchten in Sydney ein Plus von 1 Prozent.

CREDIT

Auch am Montag zeigen sich die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen weiter auf dem Rückzug. Allerdings sind die Geld-Brief-Spannen erneut sehr weit, weil der Markt schon wieder auf das britische Parlament blicken muss. Premierministerin May wird am Nachmittag ihren "Plan B" zum Brexit vorlegen. Analysten gehen jedoch davon aus, dass es sich größtenteils um denselben Vorschlag handeln wird, der vergangene Woche mit großer Mehrheit abgeschmettert worden war.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DHL Express baut neues Frachtterminal am Flughafen Kopenhagen

DHL Express investiert am Flughafen Kopenhagen 134 Millionen Euro in ein neues Frachtterminal.

Henkel enttäuscht 2018 bei wichtigen Kennzahlen

Der Konsumgüterhersteller Henkel hat im abgelaufenen Jahr bei wichtigen Kennzahlen aufgrund schwächerer Performance in allen drei Geschäftsbereichen den unteren Rand der eigenen Prognose nur knapp erreicht oder verfehlt. Zugleich will Henkel künftig mehr investieren. Das DAX-Unternehmen will ab 2019 jährlich rund 300 Millionen Euro zusätzlich aufwenden. Der Gewinn je Aktie und die Marge dürften im laufenden Jahr sinken, gleichzeitig soll die Ausschüttungsquote steigen.

Rheinmetall und BAE Systems gründen Joint Venture in England

Der Rüstungskonzern Rheinmetall und der britische Konkurrent BAE Systems gründen in Großbritannien ein Joint Venture für militärische Landsysteme. Die Rheinmetall AG wird an dem Unternehmen mit 55 Prozent die Mehrheit halten, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Die restlichen 45 Prozent liegen bei BAE Systems.

Neun von zehn Deutschen verärgert über US-Vorgehen gegen Nord Stream 2

Die anhaltenden Attacken der USA gegen den Bau der Gasröhre Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland sorgen in der Bevölkerung für Unmut. Neun von zehn Deutschen bewerten es als "ungewöhnlich und ungehörig", dass US-Botschafter Richard Grenell deutschen Unternehmen, die am Bau der Gas-Pipeline beteiligt sind, mit Strafen und Sanktionen gedroht hat.

Hella kooperiert mit Plastic Omnium bei Lichttechnologien

Hella kooperiert mit dem französischen Kunststoffspezialisten Plastic Omnium bei Lichttechnologien für die Autokarosserie.

Instone Real Estate kauft weitere Entwicklungsprojekte

Die Instone Real Estate hat den Wert ihres Projektportfolios mit weiteren Entwicklungsvorhaben gesteigert. Instone beziffert das erwartete Gesamtverkaufsvolumen von drei neu aufgenommenen Projekten in Potsdam, Hannover und Norderstedt auf rund 265 Millionen Euro. Das erwartete Gesamtverkaufsvolumen des Immobilienentwicklers steige damit auf rund 4,5 Milliarden Euro.

Patrizia kauft Londoner Büroimmobilie für 45 Millionen Euro

Der Immobilienkonzern Patrizia erweitert sein Portfolio mit einem Zukauf in London. Wie das Unternehmen mitteilte, kauft es für 45 Millionen Euro das Areal der Coda Studios in Fulham.

Thor Industries will Deal zur Übernahme von Hymer anpassen

Die Vereinbarung zur Übernahme des deutschen Wohnmobilherstellers Hymer durch den US-Konzern Thor Industries wird nachverhandelt. Thor will Hymers Nordamerika-Geschäft aus dem im September 2018 vereinbarten Deal im Volumen von rund 2,1 Milliarden Euro herausnehmen. In diesem Zusammenhang werde unter anderem über eine Senkung des Kaufpreises verhandelt.

Airbus erhält Auftrag von SMBC Aviation für 65 Flugzeuge

Der irische Flugzeugleasing-Anbieter SMBC Aviation Capital hat zusätzlich 65 Flugzeuge bei Airbus bestellt. Der Bestellwert für die Modelle A320neo und A321neo belaufe sich auf mehr als 7 Milliarden US-Dollar, teilte SMBC mit. Darüber hinaus beinhaltet die Vereinbarung eine Änderung einer vorherigen Bestellung von 15 Flugzeuge des Typs A320neo auf den größeren Typ A321neo.

Constantia Flexibles kauft in Russland zu

Der österreichische Hersteller von flexiblen Verpackungen Constantia Flexibles verstärkt sein Russland-Geschäft. Wie Constantia mitteilte, wurden am 21. Dezember verbindliche Verträge für die Übernahme eines Mehrheitsanteils an TT-Print unterzeichnet.

Glaxosmithkline sucht neuen Chairman - Hampton tritt ab

An der Spitze des Verwaltungsrates bei Glaxosmithkline steht ein Wechsel bevor. Chairman Philip Hampton hat angekündigt, seinen Posten aufzugeben.

Ghosn hofft mit Zugeständnissen auf Freilassung gegen Kaution

