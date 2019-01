Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für TLG Immobilien auf "Neutral" belassen. Der europäische Immobiliensektor stehe vor einem herausfordernden Jahr, schrieb Analyst Neil Green in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Anleger sollten Aktien von jenen Unternehmen vorziehen, die die geringsten Risiken in puncto Mietwachstum und Immobilienwert aufwiesen. Zu seinen bevorzugten Papieren gehören unter anderem Aroundtown, Deutsche Wohnen und Vonovia./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 15:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / 00:17 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-01-21/13:35

ISIN: DE000A12B8Z4