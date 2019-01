Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Scout24 nach der Zurückweisung eines Übernahmeangebots auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nachdem das Management des Onlinemarktplatzbetreibers die Offerte von Finanzinvestoren als zu gering zurückgewiesen habe, könnte ein Bieterkampf folgen, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies dürfte den Aktienkurs nach unten hin zumindest abfedern./ck/gl

