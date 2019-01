General (a. D.) Riho Terras, der sieben Jahre lang als Befehlshaber der estnischen Streitkräfte tätig war und im Dezember 2018 in den Ruhestand ging, verstärkt das Team von Milrem Robotics, einem führenden Entwickler von unbemannten Kampfsystemen, als Leiter der Verteidigungssparte.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190121005220/de/

The CEO and owner of Milrem Robotics Kuldar Vaarsi (left) and the new Director of the Defence Division Gen (ret) Riho Terras. (Photo: Business Wire)