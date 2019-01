Die Commerzbank hat Henkel nach Eckdaten und einem gesenkten Ausblick von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 128 auf 96 Euro gesenkt. Besonders wichtig sei die Entscheidung für mehr Investitionen, was er als Indiz für mehr Wettbewerb werte, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese gingen nämlich nicht einher mit zusätzlichem Wachstum, so der Experte. Er kürzte seine Gewinnschätzung je Aktie für die Jahre 2019 und 2020 um 10 Prozent und sieht ähnlich viel Abwärtspotenzial bei den Marktschätzungen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 12:01 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / 13:57 / CET

ISIN DE0006048432

AXC0158 2019-01-21/14:27