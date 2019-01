Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in den deutschen Unternehmen des Uniper-Konzerns (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01) sind am späten Donnerstagabend in Düsseldorf ergebnislos unterbrochen worden, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...