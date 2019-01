Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Ludwigsburg/München (pta023/21.01.2019/14:16) - 21.01.2019 - Das Münchner IT-Beratungsunternehmen ITCG AG, eine Tochtergesellschaft der IT Competence Group SE, wurde vom US-amerikanischen Virtualisierungsanbieter Citrix auf deren Jahresauftaktveranstaltung "Citrix Summit" in Orlando/USA als "Growth Partner of the year" für den Raum Central Europe ausgezeichnet.



Der IT-Dienstleister erhält die Auszeichnung für das stärkste Wachstum aller Citrix Partner im Jahr 2018 in der Region Zentraleuropa.



Karl Gerber, Vorstand der ITCG AG, berichtet: "Wir sind sehr stolz, dass der von uns eingeschlagene Weg im Consulting, speziell im Bereich Citrix durch diesen Award die entsprechende Anerkennung erhält". Matthias Blome, Business Development im Bereich Citrix, ergänzt: "Das von uns aufgesetzte Setup im Bereich Consulting trägt Früchte - durch unseren speziellen Remote-Support konnten wir die Qualität in unseren Projekten steigern und somit die Anforderungen der Kunden optimal erfüllen".



Die ITCG AG begann die Zusammenarbeit mit Citrix im Jahr 1998 und setzt die Virtualisierungslösungen heute bei einer Vielzahl von Kunden aus dem Mittelstand bis hin zu Großkonzernen im Rahmen ihrer Plan, Build und Run Strategie ein. Der Bereich Citrix konnte als zentraler Bestandteil des Consultings in 2018 eine Vielzahl erfolgreicher Projekte abschließen und damit die Grundlage für den "Growth Partner of the year"-Award legen. Für die nächsten Jahre plant das Unternehmen mit innovativen Dienstleistungen rund um die Technologie weiteres Wachstum.



Über Citrix Citrix (NASDAQ:CTXS) entwickelt Lösungen für eine Welt, in der Menschen, Organisationen und Dinge sicher miteinander vernetzt sind, um das Außergewöhnliche zu erreichen. Wir helfen Kunden, die Zukunft der Arbeitswelt neu zu gestalten, indem wir ihnen sichere digitale Arbeitsplätze mit den umfassendsten Lösungen bereitstellen, die die Anwendungen, Daten und Services vereinen, die die Menschen für produktives Arbeiten benötigen, und die der IT hilft, komplexe Cloudumgebungen leichter zu implementieren und zu verwalten. Der Jahresumsatz von Citrix belief sich 2017 auf 2,82 Milliarden USD. Die Lösungen des Unternehmens werden von mehr als 400.000 Organisationen genutzt, von denen 99 Prozent zu den Fortune 100 und 98 Prozent zu den Fortune 500 gehören. ( https://www.citrix.de/about/ )



Über ITCG AG Die ITCG AG ist ein IT-Dienstleister mit großem Wachstumspotenzial im deutschsprachigen Raum. Die Gesellschaft leistet IT-Beratung und Services mit dem Fokus auf Consulting, Managed Services und Professional Services. Zusammen mit den Konzernschwestergesellschaften bieten über 220 Mitarbeiter von der Beratung bis zur Implementierung maßgeschneiderte Lösungen zu allen Fragen rund um das Thema IT-Infrastruktur und Business Solutions an. Zu den Kunden zählen global arbeitende Konzerne genauso wie innovative mittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarke IT-Systeme, intelligente Softwarelösungen und flexible Personaldienstleistungen strategische Vorteile sichern.



Kontakt:



ITCG AG Matthias Blome, Business Development Citrix t.: +49 521-553 605 47 Matthias.blome(at)itcg.de



IT Competence Group SE Wolfgang Wagner, Vorstand t.: +49 89-244118-300 info(at)it-competencegroup.com www.itcg.de



(Ende)



Aussender: IT Competence Group SE Adresse: Schloßdomäne Monrepos 6, 71634 Ludwigsburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Wolfgang Wagner Tel.: +49 89 716 721 044 E-Mail: wolfgang.wagner@it-competencegroup.de Website: www.it-competencegroup.com



ISIN(s): NL0006129074 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, m:access in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1548076560623



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2019 08:16 ET (13:16 GMT)