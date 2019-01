Die Deutsche Bank hat Akzo Nobel nach Details zur Kapitalrückzahlung und der von den Aktionären gebilligten Aktienkonsolidierung auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Chemiekonzern entsprechend angepasst, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei gehe er von einem im zweiten Quartal beginnenden Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2,5 Milliarden Euro aus, das Ende 2019 beendet sein dürfte./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2019 / 18:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2019-01-21/14:47

ISIN: NL0000009132