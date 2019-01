Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Vodafone auf "Underperform" mit einem Kursziel von 125 Pence belassen. Auktionen von Netzlizenzen sowie die hohen Verschuldungsquoten einiger europäischer Telekomunternehmen dürften die Dividendenaussichten für den Sektor in den kommenden Monaten eintrüben, schrieb Analyst Guy Peddy in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Als "Dividenden-Bullen" bezeichnete er Telefonica und Swisscom, zu den "Dividenden-Bären" zählt der Experte Deutsche Telekom und Vodafone./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0078 2019-01-21/14:50

ISIN: GB00BH4HKS39