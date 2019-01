Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Neutral" belassen. Vor dem Hintergrund der geopolitischen Unsicherheiten dürften die europäischen Fluggesellschaften mit ihren Ausblicken vorsichtig sein bei der Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. IAG dürfte ihre Ziele für 2018 aber erreicht haben./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 01:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2019-01-21/15:07

ISIN: ES0177542018