Bonn (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat ihre Nettoanleiheankäufe Anfang 2019 eingestellt, so die Analysten von Postbank Research.Überdies habe sie erst im Dezember bekanntgegeben, die Reinvestitionen aus Rückflüssen auslaufender Anleihen noch für einen beträchtlichen Zeitraum nach der ersten Leitzinserhöhung fortzuführen. Zugleich sollten die Leitzinsen bis mindestens über den Sommer 2019 konstant bleiben. Angesichts dieser Ausgangslage würden die Analysten für die anstehende EZB-Ratssitzung (Do., 24.01., 13:45 Uhr) keinen Bedarf an weitergehenden Beschlüssen sehen. (21.01.2019/alc/a/a) ...

