Wien (www.fondscheck.de) - Die DWS hat einen Großauftrag an BNP Paribas Securities Services zurückgezogen, so die Experten von "FONDS professionell".Eigentlich sollten die Franzosen als neue Verwahrstelle für DWS-Publikumsfonds dienen. Zudem sollten Teile der Fondsadministration der Frankfurter an BNP Paribas übergehen. Nachdem der Wechsel im Sommer angekündigt worden sei, seien sich die Häuser nun doch nicht einig geworden, berichte die Wirtschaftszeitung "Handelsblatt". Sprecher der beiden Institute hätten das Scheitern des Großauftrags bestätigt. In den betroffenen Portfolios liege ein Volumen von rund 240 Milliarden Euro. ...

