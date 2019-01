Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies darauf, dass Qiagen eine Zulassung für den Therascreen EGFR-Test zum begleitenden Nachweis des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom (NSCLC) in Japan erhalten habe./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 10:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2019 / 04:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

