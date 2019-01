Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde nach Investorentreffen in Asien auf "Buy" belassen. Mit Blick auf den Industriegasehersteller seien die Anleger vorsichtig angesichts der Integrationsrisiken nach der Fusion mit Praxair und der zyklischen Risiken in naher Zukunft, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Studie. Linde bleibe aber einer seiner "Top Picks" im Sektor./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0093 2019-01-21/15:33

ISIN: IE00BZ12WP82