Jetzt ist es amtlich: Die chinesische Wirtschaft schwächt sich seit einiger Zeit immer mehr ab. Das wird Folgen für die weltweite Konjunktur haben - und für die Börsen.6,6 Prozent - so wenig Wachstum in einem Jahr erreichte das Reich der Mitte seit drei Jahrzehnten nicht mehr. Das ist aber die Bilanz für 2018, und man darf davon ausgehen, dass die Dynamik gegen Jahresende stärker nachgelassen hat, als zum Beginn 2018. Damit sind die Aussichten für 2019 auch nicht wirklich prickelnd - und das nicht nur für China.Denn das Wachstum in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...