Hannover (www.aktiencheck.de) - Bei rund USD 62,77 pro Barrel Brent schlossen die Ölmärkte auch die dritte KW mit einem Plus ab (+3,9%), so die Analysten der Nord LB. Damit habe sich die Nordseesorte bisher bereits um satte 15% im Vergleich zum Jahresende 2018 erholt. Den Boden für die Kurssteigerungen bereite auch weiterhin das reduzierte Ölangebot der OPEC+, in Kombination mit vereinzelten Entspannungssignalen im Handelskrieg zwischen den USA und China. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...