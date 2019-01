Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Henkel nach enttäuschenden Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 120 auf 104 Euro gesenkt. Die angekündigten höheren Investitionen zulasten der Margen signalisierten, dass der Konsumgüterhersteller vor einer Übergangsphase stehe, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe mit einem Abschlag von 22 Prozent zur Branche zwar attraktiv bewertet, doch das schwer vorhersagbare Gewinnwachstum werde den Kurs belasten./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006048432

AXC0184 2019-01-21/15:55