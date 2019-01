Wien (www.fondscheck.de) - Auch die deutsche BlackRock-Niederlassung ist vom Sparprogramm des weltgrößten US-Vermögensverwalters betroffen - allerdings bloß in geringem Ausmaß, so die Experten von "FONDS professionell".Wahrscheinlich müssten drei oder vier der insgesamt rund 150 Mitarbeiter aus den Büros in Frankfurt und München die Gesellschaft verlassen, habe FONDS professionell ONLINE aus Frankfurter Finanzkreisen erfahren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...