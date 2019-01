MagicStay, die erste Buchungsseite mit Unterkünften speziell für Geschäftsreisende, lanciert ihr neues Magic Loyalty Card-Programm, mit dem treue Kunden belohnt werden. MagicStay ist eine Buchungsseite aus Frankreich für alternative Unterkünfte, die speziell für die Erfordernisse von Geschäftsreisenden (Sorgfaltspflicht, Datenschutz, Regelungen für Dienstreisen…) entwickelt wurde und sich an all diejenigen richtet, die es auf Reisen bequem haben möchten. Die Plattform bietet über 200.000 Studios, Apartments und Häuser in mehr als 90 Ländern an.

Punkte ab dem ersten Euro sammeln:

Bei der Buchung über MagicStay erhalten Kunden Treuepunkte für jeden ausgegebenen Euro. Bei dem auf Vereinfachung und Personalisierung der Kundenerfahrung ausgelegten Programm können Reisende ihre gesammelten Punkte auf verschiedene Weise nutzen: als Rabatt auf zukünftige Buchungen, als Geschenk oder als Spende an wohltätige Einrichtungen. Jeder Kunde kann die gesammelten Punkte auf seinem persönlichen Konto unter www.magicstay.com einsehen und jederzeit einlösen. Dieses Treueprogramm richtet sich an Reisende, Mitarbeiter und Reisebüros. Bei jeder Buchung kann der Kunde seine eigenen Treuepunkte nutzen oder sie auf die Treuekarte eines Kollegen/Verwandten übertragen.

Bei Start des neuen Magic Loyalty Card-Programms werden allen Abonnenten, die sich vor dem 31.Januar 2019 registrieren, 1.000 Punkte auf ihrer Treuekarte gutgeschrieben.

An Freunde weiterempfehlen und Treuepunkte verdienen:

Kunden können jetzt außerdem Rabatte auf zukünftige Reservierungen erhalten, indem sie Verwandten empfehlen, eine Unterkunft auf MagicStay zu buchen. Jeder Kunde kann bis 5 Kontakte einladen, indem er einfach die E-Mail-Adressen in das Empfehlungsformular eingibt. Nach der Registrierung erhält der neue Abonnent einen Rabatt von 20 Euro auf seine erste Buchung. Sobald der neue Abonnent die erste Buchung vorgenommen hat, werden dem Sponsor 2.000 Treuepunkten auf seiner Magic Loyalty Card gutgeschrieben, die er für ein Angebot, Geschenke oder Spenden nutzen kann.

Mit Treuepunkten etwas bewegen:

Kunden von MagicStay können ihre gesammelten Treuepunkte auch an eine gemeinnützige Organisation spenden, die eine Partnerschaft mit MagicStay eingegangen ist. Erster Programmpartner: World Vision. Diese gemeinnützige Organisation kümmert sich um in Not geratene Familien überall auf der Welt. Außerdem unterstützen Kunden die an dem Programm beteiligte Enzyklopädie Wikipedia, die das Know-how der Stiftung und anderer kostenloser Informationsquellen kostenlos veröffentlicht und verbreitet.

