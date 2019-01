Wie lange kann diese Rallye noch anhalten? Wall Street Bullen weiter stark

Nun hat auch der DAX zum ersten Mal in Monaten wieder positive Signale am Tisch. Die Marke bei 11.000 Punkten konnte endlich gebrochen werden und so ist der Abwärtstrend vorerst auf der mittelfristigen Zeitebene beendet. In den längerfristigen Charts sind die Tendenzen nach wie vor nach unten gerichtet.Die US-Indizes zeigen sich weiterhin im Kaufrausch und nach wie vor stellt sich die Frage: Ist dies eine normale Bärenmarktrallye oder doch der Beginn einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung? Mehr dazu in der heutigen Videoanalyse.Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.