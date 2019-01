Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Mehrere hundert protestierende Gewerkschaftsmitglieder begleiteten den Auftakt der Tarifverhandlung für den öffentlichen Dienst der Länder, der heute (21. Januar) in Berlin ohne Ergebnis geblieben ist, so der Vorsitzende der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Frank Bsirske, in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...