Der DAX ist mit leichten Abschlägen in die laufende Handelswoche gestartet. Das sei ihm - angesichts der fulminanten Vorwoche - allerdings gegönnt. Ein wenig Durchschnaufen ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, den ein paar Fragezeichen gibt es durchaus ... Wie ist die aktuelle Situation am deutschen Aktienmarkt einzuschätzen? Kemal Bagci von der BNP Paribas bei Börse Stuttgart TV.