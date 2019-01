Der Kurs der Novartis-Aktie befand sich letztes Jahr in einem Abwärtstrend und ging nach einer Seitwärtsbewegung im Juli in einen Aufwärtstrend über. Seitdem liegt die Supertrendlinie unter dem Kurs. Im September und Oktober ist sie kurz über den Kurs gestiegen, aber schnell wieder abgesunken. Im Dezember wiederholte sich das Ganze noch einmal. Seit Beginn des neuen Jahres steigt der Kurs wieder an. Die Novartis-Aktie hat aktuell einen Wert von rund 88 CHF.

Charttechnische Betrachtung des Aroon

