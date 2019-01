Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

NL0000009132 Akzo Nobel N.V. 21.01.2019 NL0013267909 Akzo Nobel N.V. 22.01.2019 Tausch 9:8

CA0673963090 Bard Ventures Ltd. 21.01.2019 CA0673964080 Bard Ventures Ltd. 22.01.2019 Tausch 5:1

CA6481201037 New Point Exploration Corp. 21.01.2019 CA6481202027 New Point Exploration Corp. 22.01.2019 Tausch 10:1

CA45249M1077 Imagination Park Technologies Inc. 21.01.2019 CA45250H1047 Imagination Park Technologies Inc. 22.01.2019 Tausch 1:1