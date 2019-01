Minera Alamos ist mit 3 potenziellen Gold-Tagebauminen einer der attraktiven Rohstoffwerte in Mexiko und plant zügig in Produktion zu gehen. Präsident Doug Ramshaw stellt sich am Mittwoch den Fragen der deutschen Anleger. Hier können Sie sich anmelden.

Goldproduktion startet schon 2019

Minera Alamos entwickelt derzeit gleich drei Goldrojekte in Mexiko. Zwei davon können in überschauberer Zeit in Produktion gehen. Das Unternehmen bringt dazu jede Menge Erfahrung mit und man hat zudem mit Osisko Gold Royalties einen namhaften Partner als Großaktionär (16%) an Bord. Am Mittwoch, den 23. Januar, wird Doug Ramshaw, Präsident und Director von Minera Alamos, im Rahmen eines ...

