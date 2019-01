BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Irland hat seinen Notenbankgouverneur Philip Lane als Kandidaten für den Ende Mai neu zu besetzenden Posten des Chefvolkswirtes der Europäischen Zentralbank (EZB) nominiert. Finanzminister Paschal Donohue schickte den Ökonomen bei einer Sitzung mit seinen Amtskollegen aus den übrigen Euro-Ländern offiziell ins Rennen. "Philip ist extrem gut qualifiziert für den Job, und auch wenn noch andere Kandidaten hinzukommen sollten, wird er der bestqualifizierte von diesen sein", sagte Donohue bei seinem Eintreffen zu der Sitzung in Brüssel.

Die Position des Chefökonomen sei zudem die Rolle, für die Lane im EZB-Direktorium am besten qualifiziert sei. "Ich hoffe, das wird von meinen Kollegen anerkannt", sagte Donohue. "Ich werde mit ihnen allen in den nächsten Wochen sprechen." Im Mai endet die Amtszeit des bisherigen Amtsinhabers, des Belgiers Peter Praet. Die Länder können dazu ab Montag Vorschläge einreichen. Eine Entscheidung darüber soll dann in der Eurogruppe am 11. Februar fallen. Irland hatte Lane zuvor schon für die Rolle des EZB-Vize ins Spiel gebracht, die aber der Spanier Luis de Guindos erhielt.

Eurogruppen-Chef Mario Centeno rechnet nach eigenen Angaben damit, dass auch um den nun zu besetzenden Posten des Chefökonomen mehrere Kandidaten konkurrieren werden. Am Montag werde der Aufruf für die Praet-Nachfolge offiziell gestartet, und es sei Angelegenheit der Länder, dann Kandidaten zu benennen, sagte er noch vor den Äußerungen Donohues. "Ich nehme an, dass wir einige in den nächsten Tagen oder Stunden kommen sehen werden." Er erwarte wie in der Vergangenheit eine offene Debatte über Kandidaten mit einem starken Hintergrund.

Scholz will Dinge voranbringen

Bei dem Treffen, an dem später auch die Finanzminister der nicht zum Euro zählenden EU-Länder teilnehmen, soll ansonsten die Vertiefung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion im Zentrum stehen. Nachdem die Staats- und Regierungschefs Mitte Dezember die Reformschritte absegneten, geht es in der Eurogruppe nun laut Centeno um weitere Arbeiten für die europäische Einlagensicherung und den geplanten Eurozonen-Haushalt. Zudem wolle die EU-Kommission über die geplanten Maßnahmen für "alle Szenarien" des Brexit informieren.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) betonte bei seinem Eintreffen, der Euro-Gipfel Ende vergangenen Jahres habe wichtige Entscheidungen getroffen, um die Bankenunion voranzubringen. "Das muss jetzt umgesetzt werden und all die Dinge, die damit zusammenhängen", forderte Scholz. "Das steht im Mittelpunkt." Man wolle bei dem Treffen "dafür sorgen, dass die Dinge vorankommen, die uns wichtig sind". Die Staats- und Regierungschefs hatten einen Ausbau des Euro-Rettungsfonds ESM beschlossen, der auch die Letztsicherung für angeschlagene Banken übernehmen soll, und die Finanzminister unter anderem mit weiteren Arbeiten für ein Eurozonen-Budget beauftragt.

Scholz sagte, eine wichtige Rolle bei der Minister-Tagung werde auch die Wirtschaftsentwicklung in Europa und weltweit spielen. Im Zentrum solle hier stehen, "wie man das einschätzt, und wie wir dafür Sorge tragen, dass es weiter eine gute Entwicklung geben wird".

January 21, 2019

