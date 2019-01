Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der für die Energieunion zuständige Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic führt heute (Montag) in Brüssel Gespräche zum künftigen russischen Gastransit durch die Ukraine, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Es ist die zweite Gesprächsrunde auf Ministerebene, an der unter Vermittlung von Sefcovic der ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin und der russische Energieminister Alexander Nowak sowie Vertreter der jeweiligen Gasunternehmen Naftogaz und Gazprom teilnehmen. ...

