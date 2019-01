Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Zerbst (pta025/21.01.2019/17:23) - Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen



Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 22.05.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist abgeschlossen. Unter Wahrung der Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre, wurde die Kapitalerhöhung von bisher EUR 1.125.000 um EUR 6.750.000 erfolgreich abgeschlossen und beim zuständigen Handelsregister in Stendal eingetragen.



Von den 6.750.000 neuen Aktien mit einem Ausgabewert von EUR 1,05 (bei einem Nennwert von EUR 1.00) wurden 144.064 Aktien in bar gezeichnet, was der UHR.DE AG einen Mittelzufluss von EUR 151.267,20 einbrachte. Weitere 6.605.936 Aktien wurden durch die Sacheinlage der CLOCKCHAIN Systems GmbH erbracht. Insgesamt liegt der Erhöhungsbetrag somit bei EUR 7.087.500.



Neu beträgt das Grundkapital der UHR.DE AG nun EUR 7.875.000,00.



Das Ergebnis ist ein klares Zeichen des Vertrauens in die Neuausrichtung und Strategie der UHR.DE AG.



