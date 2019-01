AUSTIN, Texas, Jan. 21, 2019hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im Jahr 2018 wichtige Meilensteine übertroffen hat. Dies ist das Ergebnis einer Erweiterung des Produktportfolios, des Kundenstamms und der Geschäftsleitung. Das Wachstum von Mitratech hält an - das Unternehmen gibt auf der 2019er Tagung des Corporate Legal Operations Consortium (CLOC) in London den Startschuss für die Einführung seiner Lösung TeamConnect Essentials im Vereinigten Königreich und in Europa.



Essentials ist eine einfach zu verwendende, schnell implementierbare SaaS-Lösung für Rechtsgeschäfte. Sie wurde für Rechtsabteilungen entwickelt, die sich in der frühen Phase ihres Transformationsprozesses befinden.

"Essentials wurde letztes Jahr im Oktober in den USA eingeführt und erfreut sich bereits zunehmender Beliebtheit", sagte Chris Kraft, Senior Vice President Product Management von Mitratech. "Rechtsabteilungen im Vereinigten Königreich und in Europa bilden in Hinsicht auf die Herausforderung, mit weniger mehr zu erreichen, keine Ausnahme. Daher ergibt es uneingeschränkt Sinn, eine Lösung zu liefern, die dazu beiträgt, die Rechtskosten zu senken und Zeit zu sparen. Tatsächlich haben wir festgestellt, dass Lösungen wie Essentials eine Einsparung von 200.000 GBP pro Jahr in Bezug auf die geschätzte Personalzeit einer Rechtsabteilung mit 10 Mitarbeitern erzielen und die Rechtskosten insgesamt um bis zu zehn Prozent senken können."

Mitratech hat die wachsende Nachfrage seitens Rechtsabteilungen aller Größen nach besseren, schnelleren und kostengünstigeren Geschäftsabläufen erkannt und verzeichnet durch die Erfüllung der Anforderungen innerhalb dieser Branche anhaltendes Wachstum, kann mit anhaltenden Innovationen aufwarten und erfährt auch weiterhin Anerkennung.

Neue und verbesserte Produkte

Dank Ko-Innovation, neuer Technologien und neuen Talente konnten im Jahr 2018 15 Produkte veröffentlicht werden. Von diesen waren zwei Produkte vollständig neu - das oben erwähnte TeamConnect Essentials und TAP.

Mitratech hat im April 2018 ThinkSmart LLC und die Workflow-Automatisierungslösung TAP übernommen. Inzwischen ist TAP in die Enterprise-Version von TeamConnect und TeamConnect Essentials integriert. Die Lösung wurde entwickelt, um Menschen, Prozesse und Informationen wie nie zuvor zusammenzuführen, indem sie die benutzerfreundliche Workflow-Automatisierungs-Engine von TAP nutzt, um die Reichweite von TeamConnect auf das gesamte Unternehmen auszuweiten.

Kundenzuwachs

Mitratech konnte im Jahr 2018 80 neue Kunden über fünf Kontinente hinweg gewinnen. So ist die Gesamtzahl der Kanzleien, die unsere digitalen Abrechnungslösungen einsetzen, um 25 Prozent gestiegen. Insgesamt werden 10 Prozent mehr Rechtskosten über Collaborati, unser wegweisendes digitales Abrechnungsportal, verarbeitet.

"Das Wachstum in Bezug auf den Kundenstamm und die Aktivitäten in der gesamten Branche zeigt weiterhin, dass der Rechtsbereich weiterhin auf dem Vormarsch ist", sagte Jason Parkman, CEO von Mitratech. "Wir haben uns der wachsende Bedeutung und Verantwortung des Rechtsbereichs für unsere Kunden angenommen und sind bestrebt, weiterhin Innovationen auf den Markt zu bringen, um die Rechtsbranche zu verändern. Wir sind stolz darauf, dass diese Bemühungen auch weiterhin anerkannt werden."

Mitratech erhielt 2018 folgende Auszeichnungen und Anerkennungen:

TAP wurde von Aragon Research das vierte Jahr in Folge als Visionär im Bereich der digitalen Transaktionsverwaltung (Digital Transaction Management; DTM) ausgezeichnet.

Gartner hat Mitratech in seinem ersten Magischen Quadranten für integriertes Risikomanagement (IRM) als Visionär gelistet.

Mitratech wurde von der Financial Times als eines der 35 besten Unternehmen für intelligente Geschäftsprozesse und eines der Top-10-Unternehmen für Legal Tech ausgezeichnet und erhielt darüber hinaus von der Financial Times Intelligent Business Awards für den Vertragsabschluss und den Einsatz von Technologie für juristische Arbeitsprozesse.

Unternehmensexpansion

Um die Innovation weiter voranzutreiben, die Kundenerfahrung zu verbessern und die Präsenz auf dem Markt zu erhöhen, eröffnete Mitratech eine Niederlassung in San Francisco und erweiterte sein Führungsteam, unter anderem um Kelli Negro, CMO, Tom Ogburn, CRO und Jason Ream, CFO.

"Als etablierter Marktführer im Bereich Legal Tech fühlen wir uns verpflichtet, unser Geschäft ständig zu prüfen und zu verbessern, was sowohl unseren Kunden als auch der Branche Vorteile bringt. Unsere Kunden wissen, dass sie mit einem vertrauenswürdigen Anbieter zusammenarbeiten, der sich verpflichtet hat, dem schnellen Wandel, den sie selbst erleben, immer einen Schritt voraus zu sein", sagte Jason Parkman, CEO von Mitratech. "Dank unserer soliden Partnerschaften sowie über 30 Jahren Erfahrung und Transparenz gegenüber unseren Kunden werden dieses Tempo und diese Dynamik im Laufe des Jahres 2019 weiter zunehmen."

Weitere Informationen zu TeamConnect Essentials finden Sie unter https://www.mitratech.com/ . Besuchen Sie uns auch an Stand 17 auf der 2019er Tagung des Corporate Legal Operations Consortium (CLOC) in London, die vom 21.-22. Januar stattfindet, um eine Vorführung zu sehen.

