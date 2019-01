Bonn (ots) - Vom 25. bis 27. Januar findet in Winterberg die 48. Rennrodel-Weltmeisterschaft statt. Bei den traditionsreichen Wettbewerben im Sauerland nehmen zahlreiche Sportsoldatinnen und -soldaten der Bundeswehr mit aussichtsreichen Titelchancen teil. Mit dabei sind unter anderem die Medaillengewinner der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeonchang, Stabsunteroffizier Toni Eggert und Oberfeldwebel Dajana Eitberger sowie Hauptfeldwebel Tobias Wendl, der Gesamtweltcup-Zweite im Doppelsitzer. Zudem startet nicht zuletzt die Olympiasiegerin von 2006 und 2010 sowie Weltmeisterin 2017 im Einzel, Hauptfeldwebel Tatjana Hüfner. Das deutsche Fahrerfeld der Sportsoldaten wird komplettiert durch die beiden jungen Feldwebel Robin Geucke und Chris Eißler.



OTS: Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114358 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114358.rss2



Pressekontakt: Oberstleutnant Uwe Kort Telefon: 0173/8797342