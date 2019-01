ZÜRICH (Dow Jones)--Nach der Rally zum Wochenschluss haben es Anleger an der schweizerischen Börse am Montag bedächtiger angehen lassen. Händler sprachen angesichts des Feiertages in den USA von einem lustlosen Handel. Auch die britische Premierministerin Theresa May konnte mit ihrem sogenannten "Plan B" zum Brexit nur wenig Impulse setzen. May will mit der EU erneut über die umstrittene Nordirland-Problematik sprechen. Zugleich wandte sie sich gegen eine Verlängerung der Brexit-Verhandlungen und auch gegen ein zweites Referendum.

Neben der Unsicherheit über den Brexit wurde die Kauflaune der Investoren auch von chinesischen Wachstumsdaten gebremst. Denn China verbuchte das schwächste Wachstum seit knapp 30 Jahren. Dies dürfte auch Auswirkungen auf die eidgenössischen Exporte haben, hieß es. Denn Besserung sei in China kaum in Sicht. Etwas Rückenwind für den heimischen Aktienmarkt kam indes vom schwächelnden Franken, der zu Dollar und Euro nachgab und damit die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Exportwirtschaft stützte.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 9.011 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 33,48 (zuvor: 63,27) Millionen Aktien. Ein klares Bild zeigte sich im Leitindex nicht.

Einen Tag vor dem Geschäftsausweis der UBS verlor das Papier 0,6 Prozent. Auch andere Bankenwerte zeigten sich mit Abgaben in der Schweiz. Goldman Sachs hatte sich etwas zurückhaltender für die Branche geäußert. Die drei Schwergewichte Novartis, Nestle und Roche büßten zwischen 0,5 und 0,2 Prozent ein und trugen ihren Teil zu den Verlusten des Gesamtmarktes bei. Trotz der schwachen China-Daten legten im Luxusgütersektor Richemont (plus 0,8 Prozent) und Swatch (plus 0,3 Prozent) zu. Die Daten seien in etwa so erwartet worden, hieß es.

In der zweiten Reihe zogen Interroll um 10,8 Prozent an. Der Fördertechnikspezialist hat im Geschäftsjahr 2018 erneut deutlich zugelegt: Der Bestelleingang stieg auf Jahressicht um 29,4 Prozent und der Nettoumsatz um 24,3 Prozent. Beim Reingewinn stellte der Konzern eine überproportionale Verbesserung von mindestens 30 Prozent in Aussicht.

January 21, 2019

