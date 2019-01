Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es zum Start in die Woche nach unten gegangen. Belastet wurde der DAX durch das Minus von knapp 10 Prozent bei der Aktie von Henkel. Während die Börse mit den 2018er Zahlen noch hätte leben können, enttäuschte der Ausblick auf das laufende Jahr. Die Analysten der DZ Bank haben sofort reagiert und die Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2019 und folgende nach unten genommen.

Am Morgen enttäuschte zudem das Wachstum aus China leicht, zudem hat der IWF die globale Wachstumsprognose gesenkt. Der Brexit wie auch der Regierungsstillstand in den USA waren nur Randthemen an einem Tag, an dem die Wall Street wegen des Martin-Luther-King-Gedenktages geschlossen blieb. Der DAX beendete den Handel 0,6 Prozent leichter bei 11.136 Punkten.

Henkel-Aktie im Sinkflug nach enttäuschenden Ergebnissen

Der Konsumgüterhersteller Henkel hat den Kapitalmarkt mit schwachen Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr erschreckt, in dem wichtige Zielgrößen verfehlt wurden. Die Analysten von Jefferies kritisierten, dass die Margen erheblich unter dem Ausblick blieben, den das Unternehmen im November noch bekräftigt hatte. Auch der Ausblick sei schwach. Die chronische Schwäche im Bereich Beauty dauere an, und die Antwort sei nur ein weiterer Relaunch "statt radikalerer Maßnahmen".

Den Gewinner im DAX stellte mit einem Plus von 2,8 Prozent die Aktie von Wirecard. Der Zahlungsdienstleister hat ein gutes viertes Quartal hinter sich gebracht. Die Aktie von Vonovia legte auf 42,65 Euro (plus 1,5 Prozent) zu, nachdem die Analysten von JP Morgan das Kursziel auf 49 Euro hochgenommen haben sollen.

Ein unattraktives Chance-Risiko-Verhältnis attestierten dagegen die Analysten von Berenberg der Aktie der Deutschen Telekom, die Aktie empfahlen sie ihren Kunden zu verkaufen.

Nachdem es die Spatzen schon lange von den Dächern gepfiffen hatten, gab es nun ein erstes offizielles Übernahmeinteresse für Scout24. Das Unternehmen wies dieses allerdings als zu niedrig zurück, an der Börse wurde auf ein besseres Gebot gesetzt. Für die Aktie ging es um 2,2 Prozent nach oben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 68,0 (Vortag: 122,8) Millionen Aktien im Wert von rund 2,63 (Vortag: 5,10) Milliarden Euro. Es gab neun Kursgewinner und 21 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.136,20 -0,62% +5,47% DAX-Future 11.131,50 -0,72% +5,28% XDAX 11.135,32 -0,95% +5,25% MDAX 23.351,97 +0,76% +8,17% TecDAX 2.590,49 +0,41% +5,73% SDAX 10.387,37 +0,42% +9,24% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,17% +11 ===

