Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA blieben die Börsen wegen des Gedenktages für Martin Luther King geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.22 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.125,07 -0,31% +4,12% Stoxx50 2.877,55 -0,25% +4,26% DAX 11.136,20 -0,62% +5,47% FTSE 6.961,59 -0,10% +3,57% CAC 4.867,78 -0,17% +2,90% DJIA Feiertag S&P-500 Feiertag Nasdaq-Comp. Feiertag Nasdaq-100 Feiertag Nikkei-225 20.719,33 +0,26% +3,52% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,21 +15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,98 53,80 +0,3% 0,18 +18,9% Brent/ICE 62,74 62,70 +0,1% 0,04 +15,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.280,21 1.281,65 -0,1% -1,44 -0,2% Silber (Spot) 15,28 15,33 -0,4% -0,06 -1,4% Platin (Spot) 798,36 800,50 -0,3% -2,14 +0,2% Kupfer-Future 2,68 2,72 -1,5% -0,04 +1,8%

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:30 AU/BHP Billiton Group plc, Produktionsbericht 1H, Melbourne

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Verunsicherung prägte den Handel. Wie im Vorfeld erwartet, schlug die britische Premierministerin Theresa May bei ihrer Rede im Unterhaus keine fundamental neuen Ideen vor, um das vom Parlament in der vergangenen Woche abgelehnte Brexit-Abkommen zu retten. Allenfalls will sie auf Veränderungen der Auffanglösung für Nordirland drängen. Sie stellte sich ansonsten sowohl gegen ein zweites Referendum über den Austritt Großbritanniens aus der EU wie auch gegen eine Verlängerungen der Verhandlungen. So richtig klar ist nicht, wie es nun weitergehen soll. Am Devisenmarkt legte das Pfund gegen den Euro leicht zu. Das Wachstum der Weltwirtschaft verlangsamt sich und ist nach Ansicht des IWF deutlich höheren Risiken ausgesetzt. Die Prognose für das globale Wachstum 2019 hat der IWF heruntergenommen. Henkel hat bei wichtigen Kennzahlen den unteren Rand der eigenen Prognose nur knapp erreicht oder verfehlt. Zudem kündigte Henkel hohe Investitionen an. Die Aktie brach um knapp 10 Prozent ein. Deutsche Telekom fielen um 2,4 Prozent, nachdem Berenberg die Aktie zum Verkauf gestellt hatte. Für Peel Hunt steht William Hill vor einem schwierigen Jahr. Für die Aktie ging es um 1,7 Prozent nach unten. Um 2,2 Prozent nach oben ging es für Scout24 nach einem Übernahmegebot.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Fr, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1368 +0,02% 1,1384 1,1357 -0,8% EUR/JPY 124,65 -0,06% 124,70 124,58 -0,9% EUR/CHF 1,1336 +0,22% 1,1328 1,1311 +0,7% EUR/GBP 0,8812 -0,19% 0,8841 0,8809 -2,1% USD/JPY 109,65 -0,09% 109,54 109,68 +0,0% GBP/USD 1,2900 +0,20% 1,2877 1,2895 +1,1% Bitcoin BTC/USD 3.541,75 -0,06% 3.527,75 3.613,75 -4,8%

Das Pfund legte etwas zu, obwohl der Plan B der britischen Premierministerin Theresa May wenig Neues brachte. Im Handel hieß es, der Devisenmarkt setze weiter darauf, dass es keinen harten Brexit geben werde. May hatte noch einmal versprochen, dies unbedingt verhindern zu wollen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Etwas fester - An den Börsen in Ostasien und Australien haben zu Beginn der neuen Woche die positiven Vorzeichen überwogen. Die jüngsten Entspannungssignale im Handelsstreit China-USA stützten die Kurse. Auch den eher schwachen Daten zum chinesischen Bruttoinlandsprodukt vermochten die Anleger etwas Positives abzugewinnen, lassen sie doch vermuten, dass China der heimischen Wirtschaft unter die Arme greifen wird. Unter den Einzelwerten stiegen Fosun Tourism in Hongkong um gut 7 Prozent. Der Besitzer der Club-Med-Resorts ist nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Gesucht waren ferner Aktien von Brauereien und Spirituosenherstellern, was Beobachter mit den anstehenden Feiertagen zum chinesischen Neujahrsfest begründeten. Tsingtao Brewery gewannen in Schanghai 1,6 Prozent. In der ganzen Region waren Aktien der Energiebranche gesucht. Sie profitierten vom kräftigen Anstieg der Ölpreise am Freitag. CNOOC legten in Hongkong um 1,4 Prozent zu und Inpex in Tokio um 3,9 Prozent. Oil Search verbuchten in Sydney ein Plus von 1 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Lufthansa investiert in Forschungsallianz mit kanadischem Startup

Die Lufthansa investiert in eine Forschungsallianz mit dem kanadischen Startup Hopper zum Thema Künstliche Intelligenz (KI). Der Innovationsfonds des DAX-Konzerns investiert einen Millionenbetrag in das Forschungsprojekt zur Anwendung von KI bei der Vorhersage der Nachfrage von Flügen, wie die Deutsche Lufthansa AG mitteilte.

Fitch stuft Bonität der Aareal Bank herauf

Fitch hat das Emittentenausfallrating der Aareal Bank AG auf 'A-' von 'BBB+' heraufgestuft. Der Ausblick sei stabil, teilten die Bonitätswächter mit. Das Geldhaus habe seit Jahren ein stabiles Polster nachrangiger Schulden, das ausreichend sei, um die Gläubiger vorrangiger Schulden zu schützen.

Eckert & Ziegler übertrifft 2018 eigene Gewinnprognose

Der Medizintechnikspezialist Eckert & Ziegler hat im abgelaufenen Gesamtjahr den Umsatz kräftig gesteigert und mehr verdient als zuletzt in Aussicht gestellt. Den vorläufigen Zahlen zufolge kletterte der Umsatz laut Mitteilung auf rund 180 Millionen Euro. Im Vorjahr lag der Umsatz bei 138,6 Millionen Euro. Der Jahresgewinn wird voraussichtlich 3,05 Euro je Aktie betragen nach 2,78 Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen aus Berlin mitteilte.

SAF-Holland kauft Spezialisten für Reifendruck-Management

Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat die Mehrheit an dem US-Unternehmen Pressureguard übernommen, einem Spezialisten für automatisches Reifendruck-Management aus Nashville, Tennessee. Mit der Übernahme werde das Produktportfolio für Reifendrucksysteme in Nordamerika gestärkt, teilten die Luxemburger mit. Mittelfristig soll das System auch in Europa, China und anderen Absatzmärkten angeboten werden.

Wirecard sieht starkes viertes Quartal

Der Zahlungsdienstleister Wirecard hat ein gutes viertes Quartal hinter sich gebracht. Das starke Schlussquartal habe die Entwicklung des dritten Quartals "vollkommen" fortgesetzt, sagte Vorstandschef Markus Braun der Nachrichtenagentur Reuters am Rande der Digitalkonferenz DLD. Eine Sprecherin des DAX-Konzern bestätigte die Aussagen gegenüber Dow Jones Newswires.

Russische Medienaufsicht geht gegen Facebook und Twitter vor

Die russische Medienaufsicht Roskomnadsor hat den US-Konzernen Facebook und Twitter Verstöße gegen russisches Recht vorgeworfen und ein "Verwaltungsverfahren" gegen die beiden sozialen Netzwerke eingeleitet. Beide Konzerne hätten "keine konkreten Informationen zur Lokalisierung der Daten russischer Nutzer auf dem Gebiet der Russischen Föderation" geliefert, sagte Roskomnadsor-Chef Alexander Scharow der Nachrichtenagentur Interfax.

Frankreich verhängt Datenschutz-Strafe gegen Google

Wegen des Verstoßes gegen die Europäischen Datenschutzregeln soll das US-Internetportal Google in Frankreich eine Strafe von 50 Millionen Euro zahlen. Frankreich wirft der Alphabet-Tochter vor, nicht in ausreichendem Maße das Einverständnis der Nutzer eingeholt zu haben, Informationen für das passgenaue Platzieren zielgerichteter Werbung zu sammeln. Es ist eine der ersten großen Strafen, die seit der Einführung der neuen Datenschutzbestimmungen GDPR vergangenes Jahr verhängt worden ist.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2019 12:27 ET (17:27 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.