Bonn (ots) - Unruhige Zeiten in Europa: Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beschwören inmitten der Turbulenzen die deutsch-französische Freundschaft. Genau 56 Jahre nach Unterzeichnung des Elysée-Vertrags besiegeln die beiden Regierungschefs am Dienstag in Aachen ein neues Partnerschaftsabkommen. Der "Vertrag von Aachen" soll "die Beziehungen auf eine neue Stufe heben". Der Vertrag wolle neue Impulse für die europäische Einigung geben, erklärte Merkel am Wochenende.



Wie ist es um die deutsch-französischen Beziehungen bestellt? Wie einig sind sich Merkel und Macron wirklich? Welche Wirkung hat der deutsch-französische Freundschaftsvertrag auf den Rest der Europäischen Union?



Anke Plättner diskutiert u.a. mit



- Hélène Kohl, Radio Europe 1 - Eric Bonse, Blogger, Lost in Europe - Prof. Wichard Woyke, Politologe, Universität Münster



