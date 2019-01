Potsdam (ots) - Andreas Kalbitz, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg: "Hasso Plattner - ohne ihn wäre unsere Landeshauptstadt Potsdam nicht das, was sie heute ist. Hasso Plattner ist jemand, der genau zur richtigen Zeit die beste Idee hatte: Seine Softwarelösung SAP hat die Datenverarbeitung in Unternehmen in jedem Winkel unseres Planeten revolutioniert. Anstelle von Lochkarten und Magnetbändern übernahmen nun Rechner die Arbeit. Plattner machte das zum Milliardär. Und er gibt von seinem Reichtum gerne ab und zurück: So hätte unser Landtag ohne ihn weder die historische Fassade noch sein historisches Dach. Und der Alte Markt in Potsdam hätte nicht den Magneten des Museum Barbarini, das Kunstinteressierte aus der ganzen Region glücklich macht und der Landeshauptstadt eine weitere Adresse beschert, die jeder Tourist gesehen haben muss. Ohne Hasso Plattner kein HPI und die Universität Potsdam hätte niemals den stolzen Ruf, den sie heute hat. Ohne ihn ließen sich die kühnen Pläne für die Verdoppelung der Studentenzahlen niemals umsetzen.



Hasso Plattner wird heute 75. Im Namen der gesamten AfD-Fraktion gratuliere ich ihm herzlich und wünsche der Stadt Potsdam und unserem Land Brandenburg, dass noch viele seiner kreativen Ideen uns alle inspirieren mögen. Vielen Dank, Hasso Plattner!"



OTS: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130777 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130777.rss2



Pressekontakt: Detlev Frye Telefon (0331) 966-1880 E-Mail: presse@afd-fraktion.brandenburg.de



Zur Nachrichtenzentrale der AfD-Fraktion Brandenburg: https://www.presseportal.de/nr/130777



Soziale Medien:



Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktion Im Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.de Bei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBB Bei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/