Die Britin Jill Ader hat sich an die Spitze des Schweizer Elite-Headhunters Egon Zehnder geputscht. Jetzt kämpft sie gegen das alte Männernetzwerk - und will Managern Empathie und Demut beibringen.

Die First Lady der Kopfjäger ist ohne Prunk in ihr neues Reich am Fuß des Zürichbergs gezogen. An einem Dienstag im Januar steht Jill Ader in ihrem neuen Büro im ersten Stock in einer Villa im Stadtteil Fluntern und betrachtet die kahlen weißen Wände. Demnächst will die 59-Jährige hier Bilder ihrer drei erwachsenen Kinder aufhängen. Vorerst habe sie gerade mal zwei Gegenstände mitgebracht: ihr iPhone und ihr iPad. Es ist ihr zweiter Tag hier, seit ihrem Umzug aus London.

Ader ist nach Zürich gekommen, um die wohl renommierteste und von den meisten Mythen umwobene Personalberatung der Welt als Präsidentin zu führen: Egon Zehnder. Mit einem Jahresumsatz von rund 600 Millionen Euro und 450 Beratern in 40 Ländern weltweit gehören die Schweizer zu den führenden Headhuntern. Kein Dax-Chef, den die Zehnder-Berater nicht kennen, kaum eine Top-Personalie, bei der sie nicht ihre Finger im Spiel haben - auch wenn sie über Kunden nicht sprechen. Egon Zehnder: Das ist die Elite der Personalberater. Aber oft auch ein Gefängnis: starre, aus der Zeit gefallene Regeln, alte Männerbünde, viel Tradition, wenig Innovation.

Und nun Ader: die erste Frau an der Spitze dieses Konzerns; die erste, die es wagte, sich auf diesen Posten selbst zu bewerben, die eine Kampfabstimmung um die Präsidentschaft des Verwaltungsrats erzwang, ein Gremium, das in der Schweiz deutlich mehr Macht besitzt als ein deutscher Aufsichtsrat. Die erste, die die beschauliche Schweizer Idyll-Kulisse abriss und eine Revolution anzettelte. Wie fühlt sich der Start in Zürich an? "Es ist wie früher, wenn in der Schule ein neues Schuljahr angefangen hat", sagt Ader.

Seit sich der gleichnamige Firmengründer im Jahr 2000 zurückgezogen hatte, galt bei Egon Zehnder das ungeschriebene Gesetz, dass der Geschäftsführer nach Ausscheiden des Verwaltungsratschefs dessen Amt übernimmt. Turnusgemäß hätte dieses Amt also dem aus Indien stammenden langjährigen CEO Rajeev Vasudeva zugestanden. Einem Zahlenmenschen. Als sich jedoch am 12. Juni vergangenen Jahres die Partner zur Klausur in San Francisco trafen, kandidierte auch Ader, Senior Partner aus London: Sie will Zehnder und danach die Konzern-Führungsetagen weiblicher machen. Vor allem will sie, statt weiter nur Top-Personal zu suchen, mehr Manager in Firmen beraten, sodass es gar nicht erst zur Nachfolgersuche kommt. Wie genau die Abstimmung in San Francisco ausfiel, ist nicht überliefert. Klar ist nur: Vasudeva ist wieder Berater und Ader Chairwoman. Mit Betonung auf "woman", wie sie sagt.

Die Palastrevolution

Ader spricht leise, ihr britisches Englisch passt gut zu ihrem dezenten Lächeln: Die Konkurrenz ist hart, nicht ...

