Stuttgart (ots) - Die Bauernlobby in Deutschland, die sich bei der Grünen Woche in Berlin präsentiert, bräuchte einen starken Gegenpart zumindest im Bundeslandwirtschaftsministerium, der die Interessen der Verbraucher und die der um das Tierwohl und die Umwelt besorgten Bürger vertritt. Doch das hatte sie weder unter Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt noch unter dessen Nachfolgerin Julia Klöckner. Die gilt zwar als charmanter Kopf der Landwirtschaft, schafft es aber nicht, den Interessenvertretern der Branche Paroli zu bieten.



