Der langjährige EU-Abgeordnete Elmar Brok hat sich enttäuscht über die Brexit-Rede der britischen Premierministerin Theresa May geäußert. "Ich habe keinen Plan B gehört. Ich habe nur gehört, dass Regierung und Opposition in Großbritannien jetzt miteinander reden wollen", sagte der CDU-Politiker am Montag dem Nachrichtenportal t-online.de.

May hatte vergangenen Dienstag eine schwere Niederlage erlitten, als ihr mit der EU ausgehandeltes Austrittsabkommens vom Parlament mit deutlicher Mehrheit abgelehnt wurde. Bis Montag hatten ihr die Abgeordneten Zeit gegeben, einen Plan B vorzustellen. In ihrer Rede wiederholte sie dann jedoch ihre bekannten Positionen. Sie wolle erneut mit der EU verhandeln, was Brüssel aber prompt ausschloss.

Brok warnte vor den Folgen fehlender Kompromissbereitschaft der verschiedenen Lager im britischen Parlament. "Wenn alle weiter auf den eigenen Positionen beharren, geht gar nichts. Dann passiert der Unfall, der harte Brexit, obwohl ihn niemand will."/ro/DP/he

