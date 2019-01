GSMA gibt weitere Hauptredner, Programm- und Veranstaltungs-Updates bekannt

Die GSMA gab heute die endgültigen Updates für den MWC19 Barcelona (ehemals Mobile World Congress) bekannt, darunter weitere Hauptredner, teilnehmende Unternehmen, Programme und Veranstaltungen. Der Kongress findet vom 25. bis 28. Februar 2019 statt. Veranstaltungsorte sind Fira Gran Via, Fira Montjuïc und La Farga L'Hospitalet. Die GSMA erwartet auf dem MWC19 Barcelona mehr als 107.000 Besucher aus über 200 Ländern und Territorien, die verschiedenste Industriesektoren vertreten.

"Angesichts der geplanten Einführung von 5G wird dieser Kongress die spannendste Veranstaltung in diesem Jahr. Hier kommen Vertreter der Branche zusammen, um Intelligent Connectivity in neuen Technologien zu demonstrieren, die Millionen Menschen überall auf der Welt erreichen werden", erklärte John Hoffman, CEO, GSMA Ltd. "An den vier Veranstaltungstagen haben Besucher des MWC19 die Chance, an Vorträgen von Unternehmen teilzunehmen, die Innovation vorantreiben. Wir freuen uns darauf, die mobile Welt erneut in Barcelona willkommen zu heißen."

Hauptredner von international führenden Unternehmen

Die GSMA gab weitere neue Hauptredner für den MWC19 bekannt, darunter führende Vertreter von Mobilfunkbetreibern und Organisationen, die die Zukunft der Mobilität prägen. Zu den neuen Hauptrednern zählen:

Chuck Robbins, Chairman und CEO, Cisco

Dieter Zetsche, Chairman, Daimler AG und Mercedes Benz

Mariya Gabriel, EU-Kommissarin, Digitale Wirtschaft und Gesellschaft

Thomas Bach, Präsident, IOC

Satya Nadella, CEO, Microsoft

John Hanke, Gründer und CEO, Niantic Inc.

Hiroshi Mikitani, Gründer, CEO und Chairman, Rakuten

H.E. Dr. Aisha Bin Bishr, Director General, Smart Dubai

Amina Mohammed, Deputy Secretary General, United Nations

Lucian Grainge, Chairman und CEO, Universal Music Group

Weitere Informationen zum Kongress und zum Programm, einschließlich der Hauptredner, finden Sie unter www.mwcbarcelona.com/conference-programmes/.

4YFN: Startups greifen nach den Sternen

4 Years from Now (4YFN), eine der weltweit einflussreichsten Veranstaltungsplattformen für Startups, erwartet für seine sechste Auflage 21.000 Besucher in Barcelona. Zu den Sponsoren zählen Banco Sabadell, Airbus, Telefonica und Vueling. In diesem Jahr verfolgt die 4YFN ehrgeizige Ziele, indem sie die Vorsätze von Startups für eine bessere Zukunft ins All schickt und der Trophäe "4YFN Awards" damit neue Bedeutung verleiht. Weitere Informationen finden Sie unter: www.4yfn.com/stratosphere/

Besucher von 4YFN haben die Möglichkeit, die wachsende Gemeinschaft der weltweit führenden Technik-Startups zu treffen, darunter über 600 Unternehmen, die auf dem Innovation Market ausstellen. Das 4YFN-Programm wartet mit hochkarätigen Sprechern auf, wie beispielsweise Claudia Nemat, Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG; Adeo Ressi, Gründer, Founder Institute, Jared Ficklin, strategischer Designpartner von Magic Leap und Chief Creative Technologist, argodesign. Die diesjährigen Themen der 4YFN lauten "Artificial Intelligence (AI) and robotics", "Tech4Good" und "Blockchain". Weitere Informationen finden Sie unter: www.4yfn.com.

Innovation City: Intelligent Connectivity

Die GSMA Innovation City, einer der Dauerbrenner des MWC, kehrt zum MWC19 zurück und demonstriert, wie intelligente Konnektivität 5G, IoT, KI und Big Data das Leben von Bürgern, Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt positiv beeinflusst. Besucher des Kongresses erleben intelligente Konnektivität anhand von praktischen Demonstrationen in verschiedensten Bereichen, darunter Unterhaltung, Transport, Umwelt und Robotik, die unsere Partner Google, Huawei, KT Corporation, Sierra Wireless und Turkcell durchführen. Daneben finden Industrie- und Lobbyprogramme der GSMA statt. Weitere Informationen finden Sie unter www.mwcbarcelona.com/exhibition/gsma-innovation-city/.

MWC Tours: Individuelle Erfahrungen auf dem MWC19

MWC Barcelona bietet Besuchern erneut spezielle Themenführungen in der Messe Fira Gran Via unter der Leitung von Branchenexperten. Die GSMA bietet auch maßgeschneiderte Custom Experience Tours an, die den spezifischen Unternehmenszielen und -anforderungen der Teilnehmer Rechnung tragen. Zu den neu angekündigten Topic Tour Partnern zählen:

5G and NFV Tour: Award Solutions, Nishith Tripathi und Mark Harms (Internet of Things)

Mobile Advertising and Apps Tour: Geometry, Olivia Pasquinelli und Doug Chavez (Retail and Digital Commerce)

What's Hot at MWC Tour: Stratacache, Manolo Almargro und Ben Gauthier (Artificial Intelligence)

Cybersecurity Tour: BLUE Software Stephen Kaufman

Weitere Informationen, einschließlich zur Teilnahme an einer Tour, finden Sie unter www.mwcbarcelona.com/experiences/topic-tours/.

Bekanntgabe neuer Partnerschaften

Besucher haben die Möglichkeit, an verschiedenen Programmen in Halle 8.0 NEXTech teilzunehmen. Hier geben Vertreter führender Unternehmen in über 35 Sitzungen Einblicke in modernste Technologien.

Zu den kürzlich bestätigten Partnerprogrammen zählen: China Unicom, Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA), Huawei, mSchools, Mobile World Scholar Challenge, Samsung, Tappy Technologies, Tanla, Telecommunications Industry Association (TIA) und Vertiv. Daneben werden Power Hour Sessions von Dow Silicones, KLIX Media, NetNumber, Netsia, Tealium und Xilinx durchgeführt. SalesForce.com ist mit seinen Programmen im Networking Garden vertreten. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung für die Programme finden Sie unter: www.mwcbarcelona.com/conference-programmes/partner-programmes/.

CNN beteiligt sich als Global Media Partner für den MWC19 Barcelona an der Mobile World Live. Ebenfalls als neue Official Media Partners wurden unter anderem CBS Interactive, CNBC, Euronews, Tencent News, The Wall Street Journal, TIME and Fortune und Ziff Davis bestätigt.

Neue Aktivitäten im Women4Tech Programm

Das Women4Tech Programm, bereits zum dritten Mal Teil des MWC Barcelona, engagiert sich gemeinsam mit der GSMA dafür, die Kluft zwischen den Geschlechtern in der Mobilindustrie zu schließen. Führende Vertreter der Branche diskutieren strittige Themen, die ein breites Spektrum von der Suche nach KI-Fachkräften bis hin zur Arbeit in der Ära nach MeToo abdecken. Neu bekannt gegebene Sprecher:

Dr. Athina Kanioura, Chief Data Scientist, Applied Intelligence, Accenture

Miriam Vogel, Executive Director, EqualAI

Helena Norrman SVP, Chief Marketing and Communications Officer, Ericsson

Ursula Soritsch-Renier, Group CIO and Digital Leader, Nokia

Lauren Brown, Director of Special Projects, Quartz

Catherine Michel, CTO, Sigma Systems

Kjersti Jamne, CMO and VP Consumer, Telia

Alex Badenoch, Group Executive Transformation and People, Telstra

Elisabetta Romano, CTO, TIM

Sie finden das komplette Programm und eine Liste der Redner unter: www.mwcbarcelona.com/session/women4tech-summit/

Die GSMA kündigte mehrere neue Veranstaltungen im Rahmen des Women4Tech Programms an. Besuchern, die ihre Wettbewerbsfähigkeit in der Branche stärken wollen, bietet Inside Track die Möglichkeit, ihre eigenen beruflichen Qualifikationen von einem Experten der Fortune 500 beurteilen zu lassen. Außerdem hat die GSMA zwei Aktivitäten eingeführt, die nur geladene Teilnehmer besuchen können: Women4Tech Roundtable und Women4Tech Dinner. Auf beiden Veranstaltungen werden Wege aufgezeigt, wie Frauen Führungspositionen erreichen können, um den Frauenanteil in Vorständen zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.mwcbarcelona.com/experiences/gsma-women4tech/.

Accenture ist der offizielle Sponsor des Women4Tech Programms und des Women4Tech Dinner. Supporting Summit Sponsors sind HP Inc., Pinsent Masons und Synchronoss. Zu weiteren Sponsoren des gesamten Programms zählen Cisco, Master Card, Red Hat und Visa. Als Partner konnte Women4Tech unter anderem CBS Interactive, mBolden und das Wall Street Journal gewinnen.

YoMo Barcelona: das mobile Jugendfestival

Zum ersten Mal im Jahr 2019 veranstaltet YoMo zahlreiche neue und interessante Aktivitäten. Beispiele dafür sind die Magma Exporecerca Jove Research Fair mit einer Gala am Samstag, 2. März, zur Preisverleihung an Studenten, "Ciencia en Acción", ein internationaler Wettbewerb für Studenten, Professoren und Wissenschaftler, das Karriereprogramm "Choose your Crew", neue Tech4Girls-Aktivitäten und ein neuer Teacher Track des Institute of European Design mit Rednern, immersiver Mode und Wearables.

Fundación Repsol und Fundación Telefónica wurden neu als Partner von YoMo bekannt gegeben, während unter anderem Elisava, Grupo Edelvives, Grupo SM, Intech3D, Microsoft und Robotix Lego Education kürzlich als Sponsoren gewonnen wurden. Als Medienpartner nannte YoMo unter anderem Diari De L'Educació und Harvard Duesto Learning and Pedagogics. Weitere Informationen finden Sie unter: www.yomobcn.com

Machen Sie mit beim MWC19

Weiterführende Informationen über den MWC19 Barcelona, inklusive Teilnahme-, Ausstellungs- oder Sponsormöglichkeiten, finden Sie unter www.mobileworldcongress.com. Folgen Sie den neuesten Entwicklungen und Neuigkeiten zum MWC19 Barcelona auf @GSMAEvents unter MWC19, auf unserer LinkedIn-Seite unter www.linkedin.com/showcase/mwcbarcelona/ oder auf Facebook unter www.facebook.com/mobileworldcongress/. Weitere Nachrichten und Aktivitäten der GSMA finden Sie auf Twitter unter @GSMA.

