W. L. Gore Associates, Inc. (Gore) meldete heute die Markteinführung reduzierter Profile für die am häufigsten verwendeten Durchmesser von GORE TAG Conformable Thoracic Stent Graft mit ACTIVE CONTROL System. Das reduzierte Profil ermöglicht es den Ärzten, bei Patienten mit kleineren Blutgefäßen eine thorakale endovaskuläre Aortenreparatur (TEVAR) durchzuführen, wenn der Zugang anspruchsvoll und die Aorta gewunden ist, um auf diese Weise die Einsatzmöglichkeiten der thorakalen Stentgrafts von Gore auszuweiten und einer größeren Zahl von Patienten zur Verfügung zu stellen.

Der GORE TAG Conformable Thoracic Stent Graft wurde modifiziert, um die bereitgestellten Profile der Geräte von 31 mm, 37 mm und 40 mm Durchmesser um 2 Fr für alle Längen zu reduzieren. Die Reduzierung der Profilgröße durch Einsatz kleinerer Haupthülsen bleibt die einzige Geräteänderung. Der Stentgraft profitiert von denselben vorhersehbaren Ergebnissen des langjährig erprobten Conformable GORE TAG Device, das eine langfristige Befreiung von einem erneuten Eingriff (93,1 %), niedrige Komplikationsraten ohne Migrationen, Brüche oder Kompressionen* und eine geringe 2,4 %ige Zugangsstellen-Komplikationsrate zur endovaskulären Behandlung der absteigenden thorakalen Aorta** mit sich brachte. Die neuen Profile bieten weiterhin dieselbe einzigartige Kombination des proprietären ePTFE-Graftmaterials und einen vollständig unterstützten, verschachtelten Nitinol-Stent.

"Da der Markt für TEVAR weiter expandiert und sich weiter entwickelt, etablieren sich Geräte mit niedrigeren Profilen äußerst rasch mit der Maßgabe, die Anwendbarkeit, Zugänglichkeit, Rückverfolgbarkeit und schließlich die Reduzierung von Zugangskomplikationen für Patienten mit kleineren Blutgefäßen zu ermöglichen", so Professor Boeckler. "Es ist daher beruhigend, dass die neuen reduzierten Profilgrößen des GORE TAG Conformable Thoracic Stent Graft ohne Änderungen des Stentgrafts erzielt werden konnten. Das Gerät von Gore ist bekannt für seine Anpassungsfähigkeit und das GORE ACTIVE CONTROL System ermöglicht es mir, diese Anpassungsfähigkeit aufgrund einer präzisen Platzierung im Verlauf des TEVAR-Verfahrens in vollem Umfang zu nutzen. Die Kombination einer kontrollierten Einfügung mit dem bewährten Stentgraft und nun auch mit reduzierten Profilen für das Gerät stellt einen signifikanten Fortschritt und Ansatz für den ungedeckten Bedarf bei der Durchführung von TEVAR in meiner täglichen Praxis dar."

Die neuen Geräte mit reduziertem Profil bieten auch weiterhin das GORE ACTIVE CONTROL System, das selbst bei komplexen Anatomien, wie etwa spitzen Aortenwinkeln, eine optimierte Wand-Apposition bietet. Nun ermöglichen die zusätzlich reduzierten Profile bei kritischen erforderlichen Größen die Einführung durch einen kleineren Zugangsschaft.

"Dieser Meilenstein ist einer von vielen, der unser anhaltendes Engagement zur Innovation unserer Geräte und Verbesserung der langfristigen Patientenpflege unterstreicht", so Erik Davies, Vascular Global Marketing Leader bei Gore. "Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir in der Lage sind, das Profil des GORE TAG Conformable Thoracic Stent Graft ohne Designveränderung des Gerätes zu reduzieren. Patienten mit kleineren Blutgefäßen können jetzt dasselbe anpassbare Gerät in Anspruch nehmen, das sich in den vergangenen 20 Jahren bereits bewähren und dieselbe Sicherheit nachweisen konnte. Aufgrund der Aufrechterhaltung der Integrität des Gerätes unterstreicht die Einführung der reduzierten Profile des Gore-Gerätes bei kritischen Größen nun erneut unser anhaltendes Engagement bei der Entwicklung von Lösungen zur Behandlung von Aortenerkrankungen."

Der GORE TAG Conformable Stent Graft mit ACTIVE CONTROL System ist Teil der wachsenden Familie endovaskulärer Produkte, die dazu dienen, Aortenerkrankungen mit Unterstützung des angesehenen klinischen Betreuungsteams und der Schulungsangebote von Gore wirksam zu behandeln. Das Produktportfolio umfasst die GORE EXCLUDER AAA Endoprothese zur Behandlung abdominaler Aortenaneurysmen (AAA) und die GORE EXCLUDER Conformable AAA Endoprothese mit ACTIVE CONTROL System die ebenfalls in der EU zugelassen ist. Die GORE EXCLUDER Gerätefamilie ist indiziert zur Behandlung der größten Bandbreite an abdominalen Aortenaneurysmen bei Patienten mit anspruchsvollen Anatomien. Die GORE EXCLUDER Iliac Branch Endoprothese ist in der EU zugelassen und das erste durch die FDA zugelassene und serienmäßig produzierte Gerät zur endovaskulären Behandlung des häufigen iliakalen Arterienaneurysmas oder aortoiliakalen Aneurysmas und ist indiziert zur Verwendung in Verbindung mit der GORE EXCLUDER AAA Endoprothese. Gore führt weiterhin Studien zu neuen und neuartigen Technologien zur Behandlung anderer aortaler Erkrankungszustände durch, um sein Branchenportfolio auszubauen.

