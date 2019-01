FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich am Montagabend im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien der Feiertag in den USA bemerkbar gemacht. Ohne die Impulse der Wall Street pendelten die Kurse in einer sehr engen Spanne - bei schwachen Volumina, so der Marktteilnehmer.

Curasan brachen um 11,3 Prozent ein, allerdings hatte sich die Aktie im Xetra-Handel noch mit Aufschlägen von über 13 Prozent gezeigt. Das Unternehmen hatte die eigenen Ziele für das vergangene Jahr verfehlt. Grund dafür seien zeitliche Umsatzverschiebungen hauptsächlich in den USA und Asien. Die Marktpenetration verlaufe in beiden Regionen deutlicher langsamer als erwartet, teilte die Gesellschaft nach Börsenschluss mit.

Linde wurden am Abend 0,3 Prozent fester gestellt. Der Gasekonzern legt ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 6 Milliarden US-Dollar auf. Erworben werden könnten bis zu 15 Prozent des umlaufenden Kapitals, hieß es. "Die große Kursbewegung dürfte wohl erst morgen kommen", mutmaßte der Händler. Auch TLG Immobilien wurden 0,3 Prozent höher getaxt. Die Ouram Holding fordert als Aktionärin die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung bei TLG. Abgestimmt werden soll über die Abberufung von Aufsichtsräten.

=== XDAX* DAX Veränderung 21.20 Uhr 17.35 Uhr 11.151 11.136 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2019 15:25 ET (20:25 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.