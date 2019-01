CNIM und seine Partner Socarenam, Mauric sowie CNN MCO erhielten den Auftrag, die Landungsboote der französischen Marine zu ersetzen. Dazu baut CNIM vierzehn neue Standard Amphibious Landing Crafts (EDA-S) in einem Zeitraum von zehn Jahren. Dieser Vertrag bekräftigt erneut den Status von CNIM als wichtigen Partner der französischen Marine und führendes europäisches Unternehmen im Bereich der amphibischen Operationen, der sich ergänzende, innovative Schiffe liefert: EDA-S und EDA-R (bereits bei der französischen Marine in Betrieb, von CNIM konstruiert).

CNIM is to equip the French Navy with 14 new Standard Amphibious Landing Craft (EDA-S) (c) CNIM