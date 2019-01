Metabolon, der Weltmarktführer für Metabolomik, gab heute bekannt, dass Michael Rasche als Präsident für internationale Geschäfte in das Unternehmen eingetreten ist. Michael wird an Rohan Hastie, Präsident und CEO von Metabolon, berichten und Mitglied der Unternehmensleitung werden. Er wird alle internationalen Geschäftsaktivitäten von Metabolon mit starkem Fokus auf Kunden- und Teamerweiterung leiten.

"Wir freuen uns, dass Michael dem Team von Metabolon beitritt", sagte Hastie. "Michael hat breite Handels- und Geschäftserfahrung in verschiedenen Bereichen der Biowissenschaften, von Pharma bis Diagnostika und Biotech. Ich bin überzeugt, dass er unsere bestehenden und zukünftigen Kunden sofort beeindrucken wird."

"Ich freue mich sehr, Teil der Erfolgsgeschichte von Metabolon zu werden", fügte Rasche hinzu. "Ich werde unser Team leidenschaftlich leiten, um eine beschleunigte Geschäftserweiterung auf allen internationalen Märkten voranzutreiben. Unsere Precision Metabolomics-Technologie bietet Biomarker-Entdeckung, innovative diagnostische Tests und bahnbrechende Daten zur Genomik und Populationsgesundheit. Die Breite der Anwendungsmöglichkeiten positioniert uns einzigartig in der Biowissenschaftsforschung."

Rasches Erfolgsbilanz bei der internationalen Geschäftserweiterung in den Bereichen Pharma, Diagnostics und Biotech wird dazu beitragen, die Position von Metabolon als Weltmarktführer für Metabolomik weiter auszubauen. Er hat über 28 Jahre Erfahrung im Gesundheits- und Biowissenschaftsbereich, insbesondere an der Schnittstelle von Pharma und Diagnostik. Rasche kommt von Definiens zu Metabolon, wo er als kaufmännischer Leiter angestellt war. Vor Definiens war Rasche Corporate Vice President für globale Handelsoperationen bei Ayoxxa. Er besetzte weiterhin Führungspositionen bei Dako (heute Agilent), Roche und Bayer Diagnostics in Europa und neun verschiedenen Ländern Amerikas.

Über Metabolon

Metabolon ist ein weltweit führendes Gesundheitstechnologieunternehmen, das Metabolomik für Präzisionsmedizin und alle Bereiche der Biowissenschaftsforschung entwickelt. Metabolons Precision Metabolomics ist eine leistungsfähige Technologie zur Gesundheitsbeurteilung und bietet Biomarker-Entdeckungen, innovative diagnostische Tests und bahnbrechende Daten zur Genomik und Populationsgesundheit.

Fast jeder Faktor, der Phänotypen beeinflusst von Genetik über Mikrobiom bis Krankheit und Lebensstil nimmt Einfluss, indem er den Metabolitenspiegel verändert. Durch Erstellung genauer und umfassender Metabolombilder ermöglicht Metabolon, einige der schwierigsten Fragen der Biologie zu beantworten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

