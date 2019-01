Händler außerhalb Chinas akzeptieren die mobilen Zahlungsdienste von UnionPay, um chinesische Touristen für das bevorstehende chinesische Neujahrsfest willkommen zu heißen.



Shanghai (ots/PRNewswire) - Viele Chinese planen das bevorstehende chinesische Neujahrsfest, auch bekannt als Frühlingsfest, mit einer Reise ins Ausland zu feiern. Laut dem kürzlich von Ctrip.com, einem beliebten chinesischen Online-Reisebuchungsdienst, veröffentlichten Report on Spring Festival Holiday Tourism Trend (2019) werden 7 Millionen Chinesen die Feiertage des Frühlingsfests in diesem Jahr im Ausland verbringen und markieren damit einen neuen Rekord. Ein weiterer chinesischer Online-Reisebuchungsdienst, glz.com.cn, analysierte Flugtickets und Hotelbuchungen und stellte fest, dass chinesische Touristen zu immer mehr Zielen reisen. Lateinamerika, der Balkan, Laos und Myanmar werden voraussichtlich mehr chinesische Touristen als in den Vorjahren empfangen.



Um den Zahlungsbedarf chinesischer ins Ausland reisender Touristen zu decken, verbessert UnionPay International sein Akzeptanznetz außerhalb des chinesischen Festlandes weiter. Bereits in 174 Ländern und Regionen wird UnionPay verwendet. In der zweiten Jahreshälfte 2018 begannen Serbien, Montenegro und Jamaika, UnionPay-Karten zu akzeptieren. Am Vorabend des Frühlingsfestes begannen Händler in Großbritannien, Polen und Georgien, die mobilen Zahlungsdienste von UnionPay zu akzeptieren und bieten nun chinesischen Touristen mehr Zahlungsmöglichkeiten.



UnionPay bietet umfangreiche und vielfältige Zahlungsdienste für chinesische ins Ausland reisende Touristen an



Schon jetzt ermöglichen über 26 Millionen Händler außerhalb von Festlandchina die Kartenzahlung mit UnionPay, sowohl in fast allen traditionell beliebten Reisezielen als auch in neu aufkommenden Reisezielen.



In Lateinamerika, einer neuen Wahl für viele chinesische Touristen, wird UnionPay in 14 Ländern und Regionen akzeptiert. In Argentinien hat das lokale Geldautomaten-Netzwerk RED LINK es erreicht, dass an allen seinen Geldautomaten UnionPay-Karten akzeptiert werden, wodurch die Geldautomatenabdeckung von UnionPay sich auf über 60 % erhöhte. UnionPay International hat sich außerdem mit der Jamaica Commercial Bank zusammengetan, um den Zahlungsdienst UnionPay in Jamaica anzubieten, wo dieser inzwischen bei 70 % der Händler akzeptiert wird. In Kuba wird UnionPay an fast allen Geldautomaten und POS-Terminals akzeptiert. Fast alle Geldautomaten in Panama und etwa 90 % der Geldautomaten in Mexiko akzeptieren ebenfalls UnionPay-Karten.



Als Reaktion auf die veränderten Zahlungsgewohnheiten chinesischer Touristen akzeptieren immer mehr Händler die mobilen Zahlungsdienste von UnionPay, um chinesische Kunden zu gewinnen. Bisher können die Nutzer der UnionPay-App die mobilen Zahlungsdienste von UnionPay in 46 Ländern und Regionen weltweit nutzen.



Die Anzahl der Händler außerhalb des chinesischen Festlandes, die UnionPay Zahlungen per QR-Code akzeptieren, ist mittlerweile auf 200.000 gestiegen; die Philippinen, Fidschi und Georgien gehören zu den jüngsten Märkten, die diesen Service nun akzeptieren. In den USA arbeitet UnionPay International mit CITCON zusammen, um den UnionPay QR-Code Zahlungsservice in lokalen, von chinesischen Touristen, Studenten und Geschäftsreisenden bevorzugten, Einkaufszentren und Verkaufsstellen, Unternehmenseinzelhändlern, Gewerbegebieten und Reisezielen einzuführen. In Thailand ist die UnionPay QR-Code-Zahlung in weiteren Bereichen verfügbar, darunter Campus, Autovermietungen und Gesundheitsshops. In Australien ist die UnionPay Zahlung mit QR-Code QR-Code in allen Geschäften von Aumake erhältlich. In Großbritannien, Polen und Kenia wird UnionPay Mobile QuickPass, die kontaktlose Zahlungslösung von UnionPay, nun in Hotels, Restaurants und Einzelhändler akzeptiert.



Chinesische Touristen können UnionPay nun mehr verwenden und dadurch mehr sparen



Für die bevorstehende Hauptreisezeit während des Frühlingsfestes bieten Händler chinesischen Touristen spezielle Rabatte an: Im nächsten Monat können UnionPay-Karteninhaber an Zehntausenden von Händlerstandorten in 30 Ländern und Regionen Sonderrabatte von bis zu 30 % erhalten.



UnionPay-Karteninhaber können während des Frühlingsfestes erhebliche Vorteile in allen Aspekten ihrer Reisen genießen. In Tokio beispielsweise erhalten UnionPay-Karteninhaber einen Coupon, wenn sie einen bestimmten Betrag mit UnionPay-Karten im Warenhaus Matsuya in Ginza ausgeben. In Singapur erhalten Karteninhaber beim Kauf eines Hin- und Rückfahrtickets für den Sentosa Cable Car mit UnionPay-Karten 15 % Rabatt.



Bisher wurden über 100 Millionen UnionPay-Karten in 51 Ländern und Regionen ausgegeben. Während des Frühlingsfestes bieten viele Einzelhändler und F&B-Händler in China, wie z. B. Wagas in Shanghai, auch für ausländische Karteninhaber, die China besuchen, spezielle Rabatte.



Viele Händler bieten außerdem spezielle Rabatte für Kunden, die mit UnionPay Mobile Payment bezahlen. 35 LAOX-Filialen in 7 japanischen Städten geben Kunden, die mit der UnionPay-App bezahlen, bis zu 2.000 Yen Rabatt. AWPL-Märkte in Neuseeland oder in Woolworths-Supermärkten in Australien bieten sofortige Rabatte für Kunden, die einen bestimmten Betrag mit UnionPay mobile QuickPass ausgegeben haben.



Nach dem Einkauf an über 300.000 Händlerstandorten in 44 Ländern und Regionen können Touristen mit der UnionPay-Karte eine Steuerrückerstattung beantragen. Neben der traditionellen Steuerrückerstattung an Flughäfen und Häfen bietet UnionPay International auch einen Service für die vorzeitige Steuerrückerstattung in den Innenstädten in 14 Ländern, u.a. Frankreich, Großbritannien und Italien.



